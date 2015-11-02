.. ومسيرة تشجيعية لمريضات السرطان في جامعة الملك سعود

أقامت المدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود أمس، معرضا تضمن فعاليات تثقيفية بمرض السرطان، وأخرى تشجيعية للمريضات بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي، وذلك في البهو الرئيسي بالمدينة الجامعية. وافتتحت المعرض وكيلة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة الدكتورة سعاد بن عامر، بحضور عميدات الجامعة.

واشتمل المعرض على أركان تعريفية، لاقت استحسان الحضور لتميز العرض والمادة التوعوية المطروحة، كما شهدت الفعالية مسيرة تشجيعية لمريضات سرطان الثدي حول المدينة الجامعية.

واحتضن المعرض مجلسا حواريا ثريا تضمن نقاشات العديد في كل ما يتعلق بالتوعية بالمرض وطرق مواجهته في حال الإصابة به.