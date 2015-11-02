أسرة المجول في العويقيلة: زيارة الأمير مشعل تؤكد اهتمامه بكافة محافظات المنطقة

عبرت أسرة المجول في محافظة العويقيلة عن فرحتهم بزيارة صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية لمحافظة العويقيلة ، وأكدوا بأن الزيارة زيارة خير تؤكد اهتمام سموه بجميع محافظات المنطقة .

وقال المقدم محمد المجول : إن زيارة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية للعويقيلة هي دلالة كبيرة على اهتمام سموه في المحافظات، وأكد بأن الزيارة الميمونة ستحقق بإذن الله طموح الأهالي في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده _ حفظهم الله _ .

وأضاف فهيد المجول بأن زيارة سموه أدخلت الفرحة في قلوب أهالي العويقيلة ، فهي تعتبر تجسيداً لأواصر الترابط الحقيقي بين القيادة والشعب، كما أن سموه سيقف على احتياجات المواطنين، والسعي لتأمين احتياجاتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطن ، فأهلا وسهلا بك ياسمو الأمير .

وقال الدكتور على المجول: يطيب لنا أن نرحب بسموه في زيارته للعويقيلة، والتي تأتي لتفقد المحافظة والوقوف على ماتحتاج إليه من مشاريع ستسهم بإذن الله في رقي المحافظة وتطورها، فمرحباً بسموه وصحبه الكرام .

وأكد منصور المجول بأن هذه الزيارة تهدف للرقي في محافظة العويقيلة ، وتدشين مشاريع صحية ، إضافة إلى أنها تلامس احتياجات الأهالي ، وقال : بأن العويقيلة تطمح بتوفير خدمات صحية ودعم المستشفى بكوادر طبية، وزيادة عدد الأسرة نظراً لتزايد أعداد سكانها، وحاجتهم الضرورية والوقوف بجانبهم من معاناة ومشقة السفر اليومي إلى عرعر ورفحاء، والتي يتكبدون معاناة الطرق البرية واللتين يبعدان 300 كلم ذهاباً وإياباً .

وأضاف محمد المجول بأن الزيارة دليل على أن ولاة أمرنا _ حفظهم الله _ خدمة المواطنين أول اهتماماتهم، وهي تعكس حرص سموه على الاهتمام بجميع محافظات الحدود الشمالية والالتقاء بأهاليها وتلمس احتياجاتهم .

وأكد عادل المجول : بأن أهالي العويقيلة يطالبون بدعم الخدمات الصحية والبلدية والأمنية ، وأضاف بإذن الله الجميع لديهم الثقة في سموه في مواصلة التنمية والتطور التي تشهدها المنطقة .

وقال فيصل المجول : بأن العويقيلة تشهد نهضة عمرانية ونموا سكانيا بشكل سريع وحتى توسعت المحافظة ، وتحتاج إلى لفتة من سموه بتوجيه الإدارات الحكومية في توسيع خدماتهم في نفس المحافظة ، داعياً الله أن يوفق سموه ويسدد خطاه لخدمة المنطقة .