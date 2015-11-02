«تقنية الخرج» تحصل على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بألمانيا

حقق المتدرب بالكلية التقنية بالخرج ريان بن مبارك الدوسري الميدالية الذهبية في المعرض التجاري الدولي للأفكار والاختراعات IEN67 الذي يقام في جمهورية ألمانيا الاتحادية واختتم فعالياته أمس بمشاركة أكثر من 700 مبتكر. وهنأ عميد الكلية م. محمد الفهيد المتدرب ريان الدوسري على هذا الإنجاز عن ابتكار "الدريل الذكي" لحماية الأفراد والمعدات من المخاطر.

وقال الفهيد إن هذا الإنجاز يأتي تأكيداً للدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بالمملكة للشأن التقني،الذي تتولاه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وما يجده أبنائها من اهتمام في مجال الابتكار والاختراعات، أثمر عن تحقيق المتدربين للعديد من الإنجازات العالمية خلال مشاركتهم في المعارض الدولية. الجدير بالذكر ان المتدرب ريان الدوسري أحد أعضاء مركز الموهوبين التقنيين في الكلية التقنية بالخرج.

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