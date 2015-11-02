حبس عاطل انتحل صفة مستشار بمحكمة الاستئناف 4 أيام بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل يدعى "مصطفى.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة مستشار بمحكمة الاستئناف، وعرضه رشوة على أفراد القوة الأمنية التى ضبطته لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الهرم لتفقد الحالة الأمنية فاشتبهوا فى أحد الأشخاص الذى ادعى أنه مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وقدم "كارنيه" مزورًا باسمه، إلا أن تحريات المباحث أكدت أنه عاطل يدعى "مصطفى.ا" 33 سنة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس سنتين فى قضية مخدرات.

وأثناء اقتياد المتهم لقسم شرطة الهرم لتحرير محضر ضده بالواقعة عرض على أفراد القوة 3 آلاف جنيه كرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، إلا أنهم رفضوا وتم تحريز المبلغ المالى (الرشوة) والكارنيه المضبوط بحوزته، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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