أخبار عاجلة

الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالنصب على المواطنين بالمطرية

Google+ Print
تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالنصب على المواطنين بالمطرية تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالنصب على المواطنين بالمطرية
جدد قاضى المعارضات الجزئية حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنه يستطيع الحصول على قروض شخصية للمواطنين دون ضمانات.

كانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام أحد الأشخاص بالإعلان ببعض الصحف القومية عن إمكانية الحصول على قروض شخصية من البنوك المختلفة بمبالغ مالية كبيرة دون ضمانات لورثة وأصحاب المعاشات وموظفى والقطاع الخاص وأصحاب السجلات التجارية على خلاف الحقيقة، وقام بإنشاء شركة وهمية باسم (الشمس) بدون ترخيص بحى المطرية، واتخذ منها وكرًا لممارسة نشاطة الإجرامى فى النصب والاحتيال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو "عمرو.إ.م"، (عاطل)، وبحوزته كمية من عقود وهمية على منح قروض تتضمن أن الشركة تتقاضى نسبة 1% من قيمة القرض، مجموعة من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى الحصول على قروض بنكية (إيصالات غاز، فواتير كهرباء، مفردات راتب منسوبة للعديد من الشركات الخاصة، صور بطاقات رقم قومى، صور سجلات تجارية، صور بطاقات ضريبية، سير ذاتية)، كمية من الكشوف بها بيانات بضحاياه ممن يرغبون فى الحصول على قروض شخصية والمستندات المطلوبة لمنح تلك القروض والنسبة التى يتحصل عليها.

كما أمكن الاستدلال على 3 من ضحاياه، وقرروا قيامه بالاحتيال عليهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق وأمرت بما سبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك