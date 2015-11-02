مصرع عامل وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة انقلاب سيارة على جانب الطريق أثناء محاولتها تفادى إحدى المطبات، ونتج عن الحادث وفاة عامل وإصابة 4 آخرين، حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود متوفى ومصابين.

وانتقل إلى مكان الحادث العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها العميد عمر خطاب رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، أنه حال قدوم السيارة رقم 2361 هـ.ق.أ ميكروباص قيادة "منتصر.م.ق" 30 عاما سائق من مطار سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته أحد المطبات، ما نتج عنه انقلاب السيارة على جانب الطريق.

وأسفر الحاث عن وفاة "مدحت.ر.م" 40 عاما عامل وإصابة قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، و"خالد.ك.ح" 45 عاما عامل بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و"السيد.م.ع" 20 عاما عامل باشتباه كسر بالجانب الأيسر من الوجه ونزيف بالأنف والأذن، و"محمود.م.ف" 14 عاما طالب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بعظام كاحل القدم اليمنى، وجميعهم يقيمون بناحية الغريزات – دائرة مركز المراغة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وبسؤال المصاب الأخير أيد ما جاء بالفحص، وجار سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6089 جنح المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.