القبض على موظفين بسوهاج بتهمة الاستيلاء على المال العام

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم من ضبط رئيس شئون العاملين بإدارة المراغة الاجتماعية ومسئول مالى وإدارى مؤقت بجمعية تنمية المجتمع بالمراغة بتهمة اختلاس مبالغ مالية من أموال الجمعية "مال عام".

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بتقدم "رضا.م.ا.س" 25 عاما سائق ببلاغ يتهم فيه "محمد.أ.ع" 54 عاما رئيس شئون العاملين بإدارة المراغة الاجتماعية، و"هشام.م.أ.ع" 35 عاما مسئول مالى إدارى مؤقت بذات الجمعية ويقيم بذات الناحية بالتزوير فى المحررات الرسمية الخاصة بالجمعية وصرف مبالغ مالية "قرض" باسمه دون علمه ورفع دعاوى قضائية ضده بدون وجه حق.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية والرائد محمود حسنى الشريف وكيل الفرع، وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين سالفى الذكر باختلاس مبالغ مالية من أموال الجمعية "مال عام" قيمتها عشرون ألف جنيه، وذلك عن طريق التزوير فى المحررات الخاصة بصرف القروض وإثبات قيام المبلغ وآخرين بالحصول على مبالغ مالية على خلاف الحقيقة والاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما تم تكليف مديرية الشئون الاجتماعية لفحص نشاط الجمعية فى صرف القروض لبيان الحالات المماثلة وضبط كل المستندات الدالة على ذلك، وتحرر عـن ذلك المحضر رقم 4766 إدارى مركز المراغة لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.