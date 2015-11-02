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ضبط 21 قضية تموينية بسوهاج من بينها مصنع حلويات بدون ترخيص

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ضبط 21 قضية تموينية بسوهاج من بينها مصنع حلويات بدون ترخيص ضبط 21 قضية تموينية بسوهاج من بينها مصنع حلويات بدون ترخيص
شنت مباحث تموين سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير مباحث وبإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط "21 " قضية تموينية، منها ضبط "ز ع أ" 45 عاما صاحب مصنع حلويات ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته مصنع حلويات بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تم ضبط طن و 500 كجم مواد إنتاج "كريمة ونشا وجوز هند وسميد بسبوسه وسكر ودقيق وبودرة جيلى وزيت"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16849 جنح مركز سوهاج.

كما تم ضبط قضية عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش، وقضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل مخبز، و3 قضايا عدم الإلتزام بمواعيد تشغيل المخبز، و3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، وقضيتين إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وقضيتين إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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