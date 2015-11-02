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القبض على المتهمة بقتل طفلة فى بولاق الدكرور

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القبض على المتهمة بقتل طفلة فى بولاق الدكرور القبض على المتهمة بقتل طفلة فى بولاق الدكرور
ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمة بقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ببولاق الدكرور، حيث تبين أنها إحدى قريبات الطفلة، واعترفت المتهمة "هـ" ربة منزل بارتكاب الجريمة.

وكشفت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن الطفلة تدعى "حنين وليد" يمتلك والدها مصنع أكياس بلاستيك كائن بالطابق الأرضى بعقار والد زوجته.

وكانت الطفلة بصحبة والدتها مساء أمس بمنزل جدها ثم اختفت عقب ذلك، وفشلت جهود البحث الخاصة بأسرتها فى الوصول إليها حتى عثر عليها جثة هامدة أمام العقار داخل كيس بلاستيك.

تم الاستماع لأقوال والد الطفلة ووالدتها وأفراد أسرتها، وتوصلت التحريات إلى هوية القاتلة، وتم القبض عليها.

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مصر 365