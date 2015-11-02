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مصدر بـ"الكهرباء": خطة حاسمة للقضاء على أزمة مشاكل فواتير الاستهلاك

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مصدر بـ"الكهرباء": خطة حاسمة للقضاء على أزمة مشاكل فواتير الاستهلاك مصدر بـ"الكهرباء": خطة حاسمة للقضاء على أزمة مشاكل فواتير الاستهلاك
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هناك خطة أعدتها الوزارة للقضاء على أزمة فواتير استهلاك الكهرباء الخاطئة والتى أدت إلى زيادة شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة من قبل المواطنين.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الفترة الأخيرة شهدت مشاكل فى إدارة الكشف والتحصيل على مستوى شركات التوزيع الـ9،لافتاً إلى أن الخطة لن تقتصر على محاسبة المحصلين فقط بل تمتد إلى قيادات الشركة.

وأوضح المصدر أنه بالرغم من تراجع نسبة الشكاوى بمعظم شركات التوزيع إلا أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مازالت أعداد الشكاوى فى تزايد مستمر رغم لفت نظر قيادات الشركة أكثر من مرة بضرورة إيجاد حلول لمشاكل المواطنين.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية، زيادة أعداد شكاوى المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة عدة أسباب إما القراءات الخاطئة أو عدم ذهاب المحصل للمستهلك وإعطاء قراءات وهمية مما تسبب فى غضب واسع بين المواطنين.


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مصر 365

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