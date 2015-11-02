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"المصريين الأحرار": إدارة الحملة الانتخابية للحزب فى حالة انعقاد دائم

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"المصريين الأحرار": إدارة الحملة الانتخابية للحزب فى حالة انعقاد دائم "المصريين الأحرار": إدارة الحملة الانتخابية للحزب فى حالة انعقاد دائم
قال المهندس شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن لجنة إدارة الحملة الانتخابية للحزب، برئاسة الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس الحزب، وعدد آخر من قياداته، فى حالة انعقاد دائم لوضع خطة للتحرك على الأرض خلال المرحلة الثانية من الانتخابات.

وأضاف "وجيه" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تشرف على أداء المرشحين بجميع محافظات المرحلة الثانية، إضافة إلى تسهيل كل العقبات أمامهم، إلى جانب الاستعداد للانطلاق بشكل مكثف بداية من أول يوم للدعاية الانتخابية.


>"المصريين الأحرار" يعلن اليوم استعدادات المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

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