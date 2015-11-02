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بالفيديو.. سمية الخشاب:"السيسى هدية ربنا لينا.. وأتمنى له فترة رئاسة ثانية"

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بالفيديو.. سمية الخشاب:"السيسى هدية ربنا لينا.. وأتمنى له فترة رئاسة ثانية" بالفيديو.. سمية الخشاب:"السيسى هدية ربنا لينا.. وأتمنى له فترة رئاسة ثانية"
قالت الفنانة سمية الخشاب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى "هدية ربنا لينا"، متمنية له فترة رئاسية ثانية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، أن الفريق أحمد شفيق بذل مجهودات كبيرة فى المطارات، وأصبحنا فخورين بأن لدينا مطارات متميزة، مستطردة: "دماغ سياسية مهمة جداً وعمل حاجات كويسة للبلد".

وأوضحت أنها كانت تدعم شفيق فى حلمته الانتخابية وقت ترشحه للرئاسة، متمنية له أن يكون فى منصب مهم لأنه يحب .

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مصر 365

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