وزيرة التضامن تتوجه للإسكندرية اليوم لصرف التعويضات للمضارين من السيول

تتوجه غادة والى، وزيرة التضامن، اليوم الاثنين، إلى محافظة الإسكندرية لتفقد أسر المضارين من السيول، ولتوزيع المخصصات المالية لـ67 أسرة أضيروا من السيول فى ممتلكاتهم بإجمالى مبلغ 240 ألف جنيه، بخلاف توزيع البطاطين والمواد الغذائية على المضارين.

ومن المقرر بدء برنامج الزيارة بمقر المحافظة بحضور القائم بأعمال المحافظ ورئيس هيئة الصرف الصحى، تليها قيام الوزيرة بزيارة لبعض المناطق العشوائية بالمحافظة وتفقد أوضاع ساكنيها، وستختتم زيارتها بتقديم التعازى لأسرة الطفلين أحمد وعلى خالد، اللذين توفيا بماس كهربائى أثناء السيول.

وكانت الوزيرة، قد توجهت إلى الإسكندرية فور وقوع كارثة السيول ووجهت بوضع كافة إمكانيات المديرية للمساعدة فى أعمال الإغاثة، وقررت صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمتوفى وألفين جنيه للمصاب ضحايا سقوط الأمطار الغزيرة والسيول التى شهدتها المحافظة، كما طالبت مسئولى الإغاثة بالمديرية بالتواجد الميدانى بين المضارين وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم وحصر الخسائر فى الممتلكات لتقرير المساعدات المقرر تسليمها اليوم.