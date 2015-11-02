سعيد طرابيك يتعرض لوعكة طارئة وزوجته:صحته جيدة وننتظر مولودنا القادم

قالت الممثلة الصاعدة سارة طارق، إن زوجها الفنان القدير سعيد طرابيك، تحسنت صحته بشكل كبير، ويتواجد حاليًا فى المنزل، مشيرةً إلى أنه تعرض "لدوخة سكر" أثناء تصويره لأحداث دوره بمسلسل "بث مباشر" مع طلعت زكريا وسوسن بدر ومها أحمد، الأمر الذى تطلب نقله لأحد مستشفيات أكتوبر بجانب موقع التصوير، للاطمئنان عليه، حيث تبين أن سبب الدوار عدم انتظامه فى الأكل، مما أدى إلى ارتفاع ضغط السكر، حيث يعانى الفنان القدير من داء السكرى.

وأضافت الممثلة الصاعدة،لـ"اليوم السابع " أن زوجها الآن يتمتع بصحة جيدة، بعد أن خضع لبعض الفحوصات الطبية، مشيرة إلى أنهما ينتظران مولودًا قادمًا، حيث إنها حامل فى الشهر الثانى.