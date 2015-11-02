قس إنجيلى: الكنيسة لا تعاقب الشواذ بالحرمان الكنسى وتعالجهم وتحتويهم

أكد القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف، ورئيس لجنة الإعلام بسنودس النيل الإنجيلى، أن الكنيسة الإنجيلية تعتبر الشذوذ الجنسى خطية وترفض زواج المثليين رفضًا تامًا.

وأضاف فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع": "لا نعاقب الشواذ جنسيًا بالحرمان الكنسى، ولكننا نرى أن أفضل وسيلة للتعامل مع الأمر هى علاجه والتعامل مع المثليين كبشر".

وأشار إلى أن الكنيسة الإنجيلية تعمل على علاج المثليين جنسيًا والشواذ، بمراكز طبية تابعة لها، أو عن طريق أطباء يتبعون الكنيسة، مؤكّدًا أن أنسب وسيلة لعلاج المريض هى احتوائه وإحاطته بالحب والاحترام والتقدير.

يأتى ذلك بعدما أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض الشذوذ الجنسى وزواج المثليين، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال استهانة بوصية المسيح وليست من باب التجديد أو "النيولوك".

البابا تواضروس: الكنيسة تقدس الحرية الشخصية وترفض الشذوذ وزواج المثليين