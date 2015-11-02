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الظواهرى: تحرير القدس يتطلب ضرب أمريكا ويجب أن يدفع داعمو إسرائيل الثمن

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الظواهرى: تحرير القدس يتطلب ضرب أمريكا ويجب أن يدفع داعمو إسرائيل الثمن الظواهرى: تحرير القدس يتطلب ضرب أمريكا ويجب أن يدفع داعمو إسرائيل الثمن
بارك أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة "الإرهابى"، عمليات الطعن التى يقوم بها الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى، داعياً إلى تنفيذ العمليات الانتقامية داخل أمريكا "التى تدعم قوات الاحتلال والاستمرار فى غزوات الـ11 من سبتمبر"، حسب قوله.

وقال زعيم تنظيم القاعدة، إن تحرير القدس يتطلب ضرب الغرب وأمريكا فى عقر دارها ومهاجمة مصالحهم المنتشرة فى كل مكان، مضيفاً: "يجب أن يدفع داعمو إسرائيل من دمهم واقتصادهم ثمن دعمهم لجرائم إسرائيل ضد المسلمين والإسلام".

وناشد الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، "الجماعات الجهادية إلى الوحدة والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة العدوان الأمريكى الروسى على سوريا والعراق"، حسب قوله فى تسجيل صوتى بثته مؤسسة الكتائب التابعة لتنظيم القاعدة، أمس الأحد.

وقال الظواهرى "إن الأمريكان والروس والإيرانيين والعلويين وحزب الله ينسقون حربهم ضدنا فهل عجزنا أن نوقف القتال بيننا حتى نوجه جهدنا كله ضدهم؟".

وأضاف الظواهرى: "نواجه اليوم عدوان أمريكيا أوروبيا روسيا رافضيا نصيريا.. فعلينا أن نقف صفًا واحدًا من تركستان الشرقية حتى مغرب الإسلام فى وجه الحلف الشيطانى المعتدى على الإسلام وأمته ودياره".
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