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"الأعلى للصحافة": خطاب السيسى"عتاب" للإعلاميين وعليهم أن يضعوه محل اعتبار

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"الأعلى للصحافة": خطاب السيسى"عتاب" للإعلاميين وعليهم أن يضعوه محل اعتبار "الأعلى للصحافة": خطاب السيسى"عتاب" للإعلاميين وعليهم أن يضعوه محل اعتبار
قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة عتاب للإعلاميين نتيجة لأن بعض ما ينشر من الممكن أن يؤثر سلبا على الروح المعنوية للشعب وللمشاركين فى الحملة ضد الإرهاب.

وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن خطاب الرئيس السيسى عتاب مهم للإعلاميين، كما أنه على الإعلاميين أن يضعوه محل الاعتبار.

وأوضح أن الرئيس حرص على أن يؤدى هذا النوع من الخطابات للإعلاميين من الحين للآخر، لافتا إلى أنه آن الأوان لوضع هذه الخطابات محل اعتبارات الإعلاميين.

وأشار إلى أن القواعد العامة لمواثيق الشرف الإعلامى موجودة، لكنه لا يوجد أى شكل من أشكال الالتزام بها والمحاسبة، مشددا على أنه لابد أن يكون لكل وسيلة إعلامية مدونة سلوك أخلاقى لما يقال وينشر.

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