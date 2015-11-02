برلمانى ليبى سابق: هناك تواصل مع أعضاء من مجلس النواب بشكل غير رسمى

>قال أبراهيم بوشعالة عضو لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته"، إن هناك تواصلا مع أعضاء من مجلس النواب فى طبرق بشكل غير رسمى.

وأكد بوشعالة، فى تصريح صحفى مساء أمس، أن رفض المؤتمر لأى حوار يمكن أن يضع البلاد تحت الوصاية الدولية أو محاولة تقسيمها، مؤكدا وقوفهم مع الحوار واستعدادهم للجلوس امام الحكماء فى أقصى قرية من قرى ليبيا.

وعزا " فشل المبعوث الأممى برناردينو ليون فى مهمته بسبب خروجه، عن دوره كوسيط محايد "، معتبراً استمراره لا يخدم مصلحة الحوار.

وشدد بوشعالة على ضرورة الحوار الليبى بعيدا عن التدخل الخارجى، قائلا "إن ما نريده لصالح وطننا هو أن يقرر الليبيون وحدهم وليس سواهم ما يحقق استقرار الوطن ووحدة ترابه ".

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