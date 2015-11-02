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"جبهة تحرير فلسطين": من يُواجه الاحتلال فى الميدان أحق بقيادة الشعب

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"جبهة تحرير فلسطين": من يُواجه الاحتلال فى الميدان أحق بقيادة الشعب "جبهة تحرير فلسطين": من يُواجه الاحتلال فى الميدان أحق بقيادة الشعب
قالت عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليلى خالد، إن من يَستحق قيادة الشعب الفلسطينى، هو المتواجد حالياً فى الميدان لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى.

وأضافت خلال لقاءٍ لها ببرنامج "أوراق فلسطينية" المذاع على قناة "الغد" العربى ، مع الإعلامى سيف الدين شاهين، أنّه: "لا يجوز لأى فصيل سياسى أو قيادة فلسطينية التحدث عن حماية المسجد الأقصى، وقضية الشهداء، وهو لم يُقدم أى شىء للانتفاضة الشعبية المتواجدة حالياً على الأرض".

ودعت ليلى كل الفصائل السياسية الفلسطينية بضرورة الضغط على تشكيل وحدة وطنية حقيقية لمساندة الانتفاضة الشعبية ضد العدو الإسرائيلى.

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مصر 365

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