أخبار عاجلة

الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم انتحارى فى فندق بمقديشو إلى 17 شخص

Google+ Print
ارتفاع حصيلة قتلى هجوم انتحارى فى فندق بمقديشو إلى 17 شخص ارتفاع حصيلة قتلى هجوم انتحارى فى فندق بمقديشو إلى 17 شخص

>صرح مسئولون صوماليون ومصادر طبية بالعاصمة الصومالية مقديشو بأن محصلة القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم الذى شنه متطرفون إسلاميون على فندق شهير بمقديشو فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بلغت 19 قتيلا بعد وفاة إثنين من الجرحى فى المستشفى متأثرين بجراحهما .

وأكد المسئول الطبى محمد يوسف حدوث حالتى الوفاة الجديدتين مضيفا أن حوالى 25 شخصا أصيبوا فى الهجوم الذى نفذته حركة الشباب الاسلامية المتمردة .

وذكرت تقارير أن قائمة القتلى تضمنت ساسة ورجال أعمال وأفرادا من قوات الأمن، وقال وزير الأمن الصومالى عبد الرزاق عمر محمد إن حصيلة القتلى تشمل أيضا ستة من المهاجمين .

وومن جانبه ذكر مسؤول الشرطة عبدى حسن إن المسلحين الستة المنتمين لجماعة "الشباب" الإسلامية المتشددة وصلوا إلى فندق "الصحفى" فى مركبتين مفخختين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365