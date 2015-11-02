ارتفاع حصيلة قتلى هجوم انتحارى فى فندق بمقديشو إلى 17 شخص

>صرح مسئولون صوماليون ومصادر طبية بالعاصمة الصومالية مقديشو بأن محصلة القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم الذى شنه متطرفون إسلاميون على فندق شهير بمقديشو فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بلغت 19 قتيلا بعد وفاة إثنين من الجرحى فى المستشفى متأثرين بجراحهما .

وأكد المسئول الطبى محمد يوسف حدوث حالتى الوفاة الجديدتين مضيفا أن حوالى 25 شخصا أصيبوا فى الهجوم الذى نفذته حركة الشباب الاسلامية المتمردة .

وذكرت تقارير أن قائمة القتلى تضمنت ساسة ورجال أعمال وأفرادا من قوات الأمن، وقال وزير الأمن الصومالى عبد الرزاق عمر محمد إن حصيلة القتلى تشمل أيضا ستة من المهاجمين .

وومن جانبه ذكر مسؤول الشرطة عبدى حسن إن المسلحين الستة المنتمين لجماعة "الشباب" الإسلامية المتشددة وصلوا إلى فندق "الصحفى" فى مركبتين مفخختين .