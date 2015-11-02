منظمة أردنية تزرع أراضى "بيت أمر" بالخليل لحمايتها من المصادرة

>أقدمت الجمعية العربية لحماية الطبيعية بزراعة 2230 شجرة مثمرة فى أراضى منطقة "بيت أمر" بمحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية تحت شعار "يقلعون شجرة..نزرع عشرة"، وذلك ضمن المبادرات المتواصلة لتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين وحماية أراضيهم من المصادرة.

وتأتى هذه الفعالية بتمويل من الجمعية العربية لحماية الطبيعة التى تأسست فى الأردن عام 2003 - ومستمعى إذاعة "حياة إف إم" فى المملكة وبالتعاون مع مركز الحرية والعدالة وهيئة العمل التطوعى الفلسطينى.

ووفقا لبيان صادر عن المنظمة فى عمان اليوم الأحد، فإن الفعالية تهدف إلى تثبيت أهالى منطقة "بيت أمر" ومنعها من المصادرة وعدم الرضوخ لكافة محاولات الاحتلال الإسرائيلى ترحيلهم عنها بالإضافة إلى تأمين مصادر رزق إضافية للأهالى عن طريق زراعة أصناف مختلفة من الأشجار المثمرة.

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