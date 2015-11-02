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جمهوريون: أوباما يظهر ضعفا فى سياسة أمريكا بسوريا

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جمهوريون: أوباما يظهر ضعفا فى سياسة أمريكا بسوريا جمهوريون: أوباما يظهر ضعفا فى سياسة أمريكا بسوريا

>اتهم مرشحون جمهوريون للرئاسة فى الولايات المتحدة الرئيس باراك أوباما يوم الأحد بإظهار ضعف فى السياسة الأمريكية فى سوريا مشككين فى أن يؤدى إرسال عدد صغير من قوات العمليات الخاصة إلى فرق كبير دون وجود استراتيجية متماسكة أوسع.

وقال السناتور ماركو روبيو عن إعلان إدارة أوباما يوم الجمعة نشر أقل من 50 من قوات العمليات الخاصة على الأرض فى شمال سوريا خلال الأسابيع المقبلة "ليس لدى مشكلة فى الأساليب المتعلقة بذلك، وربما يتعين أن تكون الأعداد أكبر فى مرحلة ما."

ويمثل هذا الإعلان تراجعا عن تعهد أوباما بعدم إرسال قوات برية أمريكية للحرب الأهلية فى سوريا المحتدمة منذ عام 2011.

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