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بالفيديو - ميلان يقهر نسر لاتسيو بثلاثية

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بالفيديو - ميلان يقهر نسر لاتسيو بثلاثية بالفيديو - ميلان يقهر نسر لاتسيو بثلاثية

(إفي): فاز ايه سي ميلان يوم الأحد على مضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بالمباراة التي احتضنها ملعب الأوليمبيكو.

ويعد هذا ثالث انتصار على التوالي للميلان في الدوري، بينما تعد هذه ثاني خسارة على التوالي للاتسيو، والأولى له على ملعبه هذا الموسم.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان لـ19 نقطة في المركز السادس بينما تجمد لاتسيو عند 18 نقطة ليتقهقر للمركز السابع.

تمكن الإيطالي أندريا بيرتولاتشي من افتتاح التهديف (ق26) بعد متابعة تسديدة بعيدة من مواطنه أليسيو تشيرشي.

وأضاف الفرنسي فيليب مسكيس الهدف الثاني (54) بعد أن حول برأسه عرضية من ركلة حرة لداخل الشباك.

حمل الهدف الثالث لميلان توقيع الكولومبي كارلوس باكا عقب تلقيه بينية في العمق من جياكومو بونافينتور راوغ بعدها حارس أصحاب الأرض ثم أسكنها الشباك (ق79).

تمكن لاتسيو من تسجيل هدف شرفي (ق85) عقب سلسلة من التمريرات وصلت لدانيلو كاتالدي الذي هيأ الكرة لريكاردو كيشنا الذي سددها قوية سكنت شباك الميلان.

مرت الدقائق المتبقية دون محاولات حقيقية من الطرفين حتى بعد احتساب الحكم لست دقائق وقت بدل من الضائع لينهي الـ"روسونيري" المباراة بالفوز بثلاثة أهداف لواحد.(إ

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