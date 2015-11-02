مارسيليا يستعد لمواجهة كوكا بفوز ثمين على نانت

(إفي): حقق مارسيليا فوزا ثمينا بهدف نظيف على مضيفه نانت في الجولة الثانية عشر بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ويدين الضيوف بهذا الفوز للاعب جورجيس نكودو الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة ارتقى مارسيليا للمركز الثاني عشر بـ15 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن نانت العاشر في الترتيب.

وسيرفع هذا الفوز من معنويات الفريق الفرنسي الذي سيسعى للثأر على ملعبه من خسارته في لقاء الذهاب (3-2) أمام سبورتنج براجا البرتغالي الذي يشهد تألق أحمد حسن كوكا في الدوري الأوروبي عندما يستضيفه في مباراة الإياب ضمن المجموعة السادسة يوم الخميس المقبل.

ويتصدر براجا المجموعه بتسع نقاط بينما يحتل مارسيليا المركز الثالث بثلاث نقاط وبفارق نقطة واحدة عن سلوفان ليبيرتش التشيكي.