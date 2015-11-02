أخبار عاجلة

الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

رغم نفى "الصحة".. أستاذ علاج أورام: حبوب منع الحمل تسبب السرطان

Google+ Print
رغم نفى "الصحة".. أستاذ علاج أورام: حبوب منع الحمل تسبب السرطان رغم نفى "الصحة".. أستاذ علاج أورام: حبوب منع الحمل تسبب السرطان
رغم نفى وزارة الصحة، للمعلومات التى تم تداولها بشأن حبوب منع الحمل ومخاطرها، إلا أن الدكتورة علا خورشيد، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، أكدت أن حبوب الحمل تسبب السرطان لما تحتويه من هرمونى الاستروجين والبروجستيرون، وهما من الهرمونات التى تؤدى للإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الثدى.

وقالت، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، لـ"اليوم السابع"، إن زيادة خطورة حبوب منع الحمل، تزداد أكثر لدى السيدات اللاتى يقمن بتناولها لفترات طويلة، وتنصح بعدم تناولها نهائيًا من اللاتى لديهن تاريخ عائلى بالمرض.

وأشارت، إلى أنها دائمًا ما تنصح السيدات بعدم تناولها، واستخدام أى وسيلة أخرى لمنع الحمل، بدلاً من الحبوب، لوجود علاقة بينها وبين الإصابة بسرطان الثدى.

الصحة: حبوب منع الحمل لا تسبب السرطان و16% من السيدات يستخدمونها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365