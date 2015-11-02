رغم نفى "الصحة".. أستاذ علاج أورام: حبوب منع الحمل تسبب السرطان

رغم نفى وزارة الصحة، للمعلومات التى تم تداولها بشأن حبوب منع الحمل ومخاطرها، إلا أن الدكتورة علا خورشيد، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، أكدت أن حبوب الحمل تسبب السرطان لما تحتويه من هرمونى الاستروجين والبروجستيرون، وهما من الهرمونات التى تؤدى للإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الثدى.

وقالت، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، لـ"اليوم السابع"، إن زيادة خطورة حبوب منع الحمل، تزداد أكثر لدى السيدات اللاتى يقمن بتناولها لفترات طويلة، وتنصح بعدم تناولها نهائيًا من اللاتى لديهن تاريخ عائلى بالمرض.

وأشارت، إلى أنها دائمًا ما تنصح السيدات بعدم تناولها، واستخدام أى وسيلة أخرى لمنع الحمل، بدلاً من الحبوب، لوجود علاقة بينها وبين الإصابة بسرطان الثدى.

الصحة: حبوب منع الحمل لا تسبب السرطان و16% من السيدات يستخدمونها