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الصداع النصفى يصيب شخصين بين كل 20 والحل تجنب الإرهاق

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الصداع النصفى يصيب شخصين بين كل 20 والحل تجنب الإرهاق الصداع النصفى يصيب شخصين بين كل 20 والحل تجنب الإرهاق
الصداع من أكثر الأشياء التى تتسبب فى شعور الشخص بالألم، وقد يصعب تحمله فى الرأس، وهناك العديد من أنواع الصداع كالصداع الكامل أى الذى يشمل الرأس بأكملها وكذلك "الصداع النصفى" الذى يشمل نصف الرأس.

الصداع النصفى يصاب به شخصين بين كل 20
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فى هذا السياق، تشير الدكتورة صفاء عبد القادر، استشارى الطب النفسى، إلى أن الصداع النصفى من أكثر أنواع الصداع انتشارًا حيث يصيب شخصين بين كل 20 شخصًا، وذلك بسبب حدوث خلل فى الأوعية الدموية فينتج عنه الشعور بآلام فى منتصف الرأس الذى قد يصل إلى 5 ساعات متواصلة.

أسباب الإصابة بالصداع النصفى
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وتضيف استشارى الطب النفسى، أن نسبة الإصابة بالصداع النصفى تزاد لدى المراهقين أكثر من كبار السن، وذلك يرجع إلى عدم أخذ القسط الكافى من النوم والإرهاق والإسراف فى تناول الكافيين، والشعور بالضغط النفسى والقلق والتوتر، كما أن الإصابة بالصداع تتسبب فى زيادة الرغبة بالقىء.

نصائح لمرضى الصداع النصفى
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وتنصح استشارى الطب النفسى، الأشخاص المصابين بالصداع النصفى عند الشعور به، القيام بفعل الآتى، وهم:
>1- الجلوس.
>2- الاسترخاء وتجنب الحركة.
>3- الجلوس فى غرفة مظلمة.

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مصر 365