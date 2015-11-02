برلمانى بسوهاج: الصحة والتعليم والمشروعات أولويات الصعيد فى المرحلة المقبلة

قال أحمد حلمى الشريف النائب الفائز عن دائرة مركز أخميم، إن أول استجواب له فى مجلس النواب سيكون لوزير التربية والتعليم عن طلب مبالغ مالية لشراء أراض لإقامة مدارس عليها داخل محافظة سوهاج نظرا لتكدس التلاميذ داخل المدارس.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريحات صحفية أن كل ما يهمه هو الاهتمام بمنظومة الصحة والتعليم داخل المحافظة وخاصة تطوير الوحدات الصحية، بالإضافة إلى تشغيل الشباب بمنحهم أراضى صحراوية لانشاء المشروعات عليها وخاصة فى طريق الوادى الجديد، مؤكدا على اهتمامه أيضا بقرية الكولة والمحرومة تماما من الخدمات.

وأكد النائب البرلمانى أنهى يضع فى دائرة اهتماماته أيضا إنشاء المصانع داخل محافظة سوهاج سواء مصنع أسمدة أو غيره مطالبا القوات المسلحة بالإشراف عليه، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات قومية فى الصعيد عموما لأن محافظات الصعيد تعانى الاهمال والفقر منذ سنوات وفى حالة يرثى لها.