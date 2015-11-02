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بالفيديو - فيورنتينا يتصدر الكالتشيو برباعية في شوط واحد

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بالفيديو - فيورنتينا يتصدر الكالتشيو برباعية في شوط واحد بالفيديو - فيورنتينا يتصدر الكالتشيو برباعية في شوط واحد

(إفي): اكتسح فريق فيورنتينا ضيفه فروسينوني بأربعة أهداف مقابل واحد اليوم الأحد ليتصدر بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفارق الأهداف أمام إنتر وذلك في إطار الجولة الـ11 من البطولة.

جاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الأول حيث افتتح التهديف (ق24) الكراوتي أنتي ريبيتش من تسديدة قوية من خارج المنطقة بعد تمريرة من التشيلي ماتياس فرنانديز ثم عزز الأرجنتيني جونزالو رودريجيز تقدم فريقه بهدف ثان رائع (ق29) بعد ضربة ركنية لماتياس فرنانديز.

وبعد دقيقتين أحرز السنغالي كوما باباكار الهدف الثالث لفيورنتينا من ضربة جزاء.

وقبل انتهاء الشوط الأول أحرز ماريو سواريز الهدف الرابع (ق43) بعدما راوغ دفاع الخصم.

وتمكن فروسينوني من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عبر اليساندرو فرارا (ق87) بعد تمريرة من صامويل لونجو.

ويتصدر فيورنتينا حاليا جدول الكالتشيو بـ24 نقطة وبفارق الأهداف أمام إنتر الوصيف الذي أقصى روما من الصدارة بعد تغلبه عليه أمس بهدف.

وبهزيمته تجمد رصيد فروسينوني عند عشر نقاط في المركز الـ17.

شاهد أهداف اللقاء

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فيديو اليوم السابع

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