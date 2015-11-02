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بالفيديو - إثارة 6-2 في إنجلترا.. إيفرتون يسحق سندرلاند

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بالفيديو - إثارة 6-2 في إنجلترا.. إيفرتون يسحق سندرلاند بالفيديو - إثارة 6-2 في إنجلترا.. إيفرتون يسحق سندرلاند

كشف جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي عن الأسباب التي دفعته للتراجع عن إشراك أحمد عبد الظاهر أمام بتروجيت، ليلعب عماد متعب صاحب الهدف الوحيد.

وشارك متعب في الدقيقة 81 بدلا من وليد سليمان، وسجل هدف فوز الفريق الأحمر القاتل في الوقت الضائع.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "فكرت في الدفع بعبد الظاهر بدلا من جون أنطوي، لأن الأخير كان يشعر بالإجهاد".

وتابع "لكنني تراجعت، ورأيت أن الأفضل وجود زيادة هجومية للأهلي. فكان قراري مشاركة متعب مع أنطوي".

وأشار بيسيرو إلى عدم وجود مشاكل مع أي من لاعبي الأهلي، بسبب عدم المشاركة.

وأوضح "نتعامل مع اللاعبين حسب ظروف المباراة، لأن الفريق كله عائلة واحدة".

وواصل متما "فالأهلي الآن يلعب بمهاجم واحد، ولكن من الممكن أن أغير طريقتي وأشرك ثنائي هجومي في المستقبل".

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فيديو اليوم السابع

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