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اليوم.. ميرفت التلاوى فى ندوة بعنوان "المرأة والانتخابات" بالغربية

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اليوم.. ميرفت التلاوى فى ندوة بعنوان "المرأة والانتخابات" بالغربية اليوم.. ميرفت التلاوى فى ندوة بعنوان "المرأة والانتخابات" بالغربية
ينظم المجلس القومى للمرأة بالغربية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "المرأة والانتخابات" بمقر نقابة المهندسين فى مدينة طنطا بحضور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وسعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

وقال بيان رسمى صادر عن العلاقات العامة بالمجلس، إن هناك مستهدفا أكثر من 1000 ناخبة من محافظات القليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، بهدف توعيتهم بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات.

وأضاف البيان أن اللقاءات الجماهيرية تستهدف تعريف الناخبات بكيفية التصويت الصحيح، وفق عدد المقاعد المحددة لكل دائرة، ومعايير اختيار المرشحين الأكفاء، ومدى اهتمامهم بقضايا المرأة فى برامجهم الانتخابية.

وتستهدف أيضا حث كل سيدة على المشاركة فى التصويت، بالإضافة إلى توصيل المعلومات الصحيحة لها حول كيفية اختيار المرشح الذى يحقق آمالها وتطلعاتها، مع توضيح الأسس التى يقوم عليها هذا الاختيار بطريقة سهلة.

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