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مرشحو السويس يتوددون للقبائل وكبار العائلات لكسب تأييدهم فى الانتخابات

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مرشحو السويس يتوددون للقبائل وكبار العائلات لكسب تأييدهم فى الانتخابات مرشحو السويس يتوددون للقبائل وكبار العائلات لكسب تأييدهم فى الانتخابات
شهدت الساعات الأخيرة، التى تسبق بدء فترة الدعاية الانتخابية بشكل رسمى للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، عقد مؤتمرات ولقاءات تجمع المرشحين ببعض القبائل بالسويس من أجل كسب تأييدهم وعمل تحالفات انتخابية بشكل موسع.

وعقد المرشح إبراهيم محمد لقاء موسعا مع أعضاء جمعية المحاسنة التابعة لمحافظة سوهاج، وقام بشرح برنامجه السياسى وأفكاره، ولقى استحسانا لدى الحضور، مؤكدين دعمه بالانتخابات.

كما كثف المرشحون المنتمون للقطاع الريفى فى مقدمتهم جمال عبيد مرشح المصريين الأحرار ومحمد أبو ستة وحسن علام، وعباس محمد مرشح حزب النور تحركاتهم بين القبائل وقيادات العائلات بحى الجناين من أجل كسب تأييدهم بأكبر قطاع من أبناء الجناين.

كما يشهد حى الأربعين تحركا مكثفا وملحوظا من المرشحين بين الجمعيات الأهلية والعائلات الصعيدية وذات الطابع الريفى، لكسب تأييد أنصارهم.

ويذكر أن السويس بعد تعديلات الدوائر الانتخابية الأخيرة أصبحت دائرة واحدة بـ4 نواب، حيث تبلغ القوة التصويتية 402 ألف و945 ناخبا طبقا لآخر تعديل بانتخابات الرئاسة الماضية موزعة على جميع أحياء المحافظة الخمسة.

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مصر 365