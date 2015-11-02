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اتفاقية ثنائية تنظم استقدام العمالة المنزلية من تشاد

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اتفاقية ثنائية تنظم استقدام العمالة المنزلية من تشاد اتفاقية ثنائية تنظم استقدام العمالة المنزلية من تشاد
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جانب من توقيع الاتفاقية

الرياض - واس

    وقعت وزارتا العمل في المملكة وجمهورية تشاد، اتفاقية ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من جمهورية تشاد، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس إدريس ديبي أتنو رئيس جمهورية تشاد إلى المملكة.ووقع الاتفاقية التي جرت بالرياض أمس، وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني ووزيرالشؤون الخارجية والتكامل الافريقي موسى فكي محمد. وتنص الاتفاقية على تنظيم آليات إرسال العمالة المنزلية (الرجالية والنسائية) من تشاد إلى المملكة، كما سيتم خلال الفترة اللاحقة الاتفاق على عدد من المسارات ومنها تكاليف وأجور العمالة المنزلية التشادية، إضافة إلى موعد بدء إصدار التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة عبر موقع "مساند" الإلكتروني والمعني بشؤون العمالة المنزلية. ويأتي هذا الاتفاق، ضمن سلسلة اتفاقيات وقعتها وزارة العمل لتنظيم عمليات استقدام العمالة إلى المملكة.

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