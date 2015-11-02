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مدير مستشفى العويقيلة: أمير الشمالية يدشن مشروعات للقطاع الصحي تتجاوز 38 مليون ريال

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مدير مستشفى العويقيلة: أمير الشمالية يدشن مشروعات للقطاع الصحي تتجاوز 38 مليون ريال مدير مستشفى العويقيلة: أمير الشمالية يدشن مشروعات للقطاع الصحي تتجاوز 38 مليون ريال
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مستشفى العويقيلة شهد عملية تطويرية مؤخراً

عرعر - جاسر الصقري

    أكد بدر المجول مدير مستشفى العويقيلة بأن زيارة صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية لمحافظة العويقيلة زيارة تاريخية لمواصلة التنمية والتطور التي تشهدها المنطقة، وأضاف بأن سموه سيدشن مشاريع للقطاع الصحي في العويقيلة تتجاوز 38 مليون ريال، وتشمل مشروع إنشاء وتجهيز مبنى سكن الممرضات والعاملات في مستشفى العويقيلة بتكلفة إجمالية "4،823،260" مليون ريال، وإنشاء مشروع تجهيز مبنى الأطباء بتكلفة إجمالية "4،972،280" مليون ريال، كما تم تعزيز خدمات مستشفى العويقيلة في مشروع إنشاء وحفر بئر ومحطة تحلية بقيمة تتجاوز مليونين ريال، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مبنى الطبي والمستودعات بتكلفة مالية تتجاوز الأربعة ملايين ريال، وأشار بأن مستشفى العويقيلة يقدم برامج منها برنامج الطب المنزلي، الذي يوفر الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة لأكثر من 40 مريضاً في المحافظة والقرى التابعة لها في أماكن أقامتها، من خلال فريق صحي مدرب يسعى لتحقيق الخدمة الصحية المتميزة ومساعدة المرضى على استعادة عافيتهم في

منازلهم، كما أنه تم اعتماد برنامج حقوق وعلاقات المرضى، والذي يهتم بحقوق المريض ومدى رضاه عن الخدمات الطبية المقدمة له، وكيفية معرفة المريض بواجباته وواجبات مقدمي الخدمة له، حيث دشن مدير القطاع الصحي جوال تواصل لسهولة وتواصل المريض مع إدارة القطاع الصحي عن طريق رقم "0501991140"، وكل هذا بفضل من الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي رسم ملامح عهد العزم والحزم والتطور والنماء، وأكد بأن الأهالي يطمحون في توفير تخصصات جديدة للمستشفى كمركز للعلاج الطبيعي ومتخصصين في القلب، إضافة إلى مركز سكر، ورفع السعة السريرية للمستشفى الذي يحتوي على 50 سريراً، إلى 100 سرير، وإنشاء برج طبي متكامل ليتمكن المريض من الحصول على حاجته من التخصصات اللازمة داخل المحافظة.

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