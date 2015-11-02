موقف «أريج القحطاني» يفتح ملف التمريض مجدداً

شكل الموقف الشجاع للممرضة السعودية أريج القحطاني تجاه شاب أصيب بطلق ناري داخل أحد المراكز التجارية بالرياض ومبادرتها بإسعافه وحسن تصرفها السريع بالاستعانة بما توافر أمامها من إمكانات أدت في النهاية إلى إنقاذه من براثن الموت المحقق.

لم يتوقف الأمر عند شجاعتها حينما أصرت على العودة إلى السوق لاستطلاع ما إذا كان هناك مصابون يحتاجون للمساعدة، وإنما كلونها أيضا شابة تخرجت حديثاً في الجامعة تخصص تمريض لم تمارس المهنة بعد ولا تتمتع بأي خبرة أو تجربة مهنية في المجال.

تنامي المستوى المهني للممرضة السعودية.. ودعوات إلى تكثيف الدورات التدريبية

لا شك أن موقف "أريج القحطاني" أثار ردود أفعال وأصداء مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بينما حرك من جانب آخر قضية التمريض السعودي، وخصوصاً أوضاع الممرضات السعوديات اللاتي بدورهن أدلين برأيهن حول الموقف من جهة، وقضايا أخرى لا تقل أهمية.

وامتداداً لهذا الموقف الذي كشف عن واقع جديد لهذه القضية، وأثار عددا من التساؤلات حول ما كانت عليه وما آلت إليه أوضاع الممرضة السعودية وأحوالها، وما قامت به، ما كشف عن المستوى المتطور في التدريب والتأهيل الذي وصلت إليه الممرضة السعودية ومهنة التمريض.

تطرق "الرياض" باب تلك القضية من جديد، وتبحث موضوع عمل الممرضة السعودية وظروفه، عبر الحديث مع الممرضات السعوديات أنفسهن.

تنامي مستوى الممرضة السعودية

في البداية، تقول فاطمة نزال: إنها عملت رئيسة قسم جناح التوليد بمستشفى المركزي سابقاً، وهي حالياً متفرغة لإكمال الدراسة في نفس المجال، وعبرت عن عدم استغرابها لما قامت به الممرضة حديثة التخرج أريج القحطاني، مشيرة إلى أن الواقعة ليست الأولى، فممرضة أخرى وفي توقيت مقارب أنقذت سيدة على وشك الولادة فاجأها المخاض وهي في الطريق، وهو ما يؤكد تنامي المستوى المهني للتمريض وللممرضة السعودية، خصوصا مع تمتعهن بقوة الشخصية، في إشارة إلى موقف الممرضتين تجاه الوقائع التي مررن بها، وهو ما دفعهن لمباشرة ومعالجة كل حالة وقدرتها بما يجب عليها القيام به في كلا الحالتين.

وتستشهد نزال بالطاقم الذي كانت تترأسه في القسم من القابلات السعوديات، وكيف أنهن على مستوى من المهنية العالية وبما يجعلها مطمئنة إلى أدائهن من دون الاضطرار للمراجعة عليهن أو توجيههن، وهن من الاهتمام بتطوير آدائهن من دون الخجل من الرجوع إلى المراجع العلمية في حالة أشكل عليهن أمر ما أثناء العمل، وذلك ينطبق على حاملات الدبلوم العالي أو البكالوريوس.

دورات لكيفية مباشرة الحوادث

وطالبت فاطمة الجهات المعنية بأن تحصل الممرضات على دورات تدريبية حول كيفية مباشرة الحوادث المفاجئة في أي ظرف ومكان، وذلك بالرغم من حصول الممرضة على رخصة من هيئة التخصصات الطبية بأنها مؤهلة فنياً أو كأخصائية أو دكتوراه ،لا بد أن تحصل على شهادة bls للإنعاش القلبي الرئوي، منتقده استمرار استقدام الأجانب، حيث ينظر بعضهم لهذا الأمر على ان وجود الأجانب ضرورة، معتبرين الممرضة السعودية غير قادرة على القيام بمهام العمل، قياساً بالفترة التي تم فيها إحلال أعداد كبيرة من السعوديات محل الأجنبيات، في حين أن القصور والخلل الذي حدث كان نتيجة التخطيط الخاطئ للإحلال، الذي يتطلب وقتاً كافياً لمعرفة الطاقم الجديد بنظام البروتوكول الخاص بالمستشفى.

وأثنت فاطمة نزال على الفرص الجيدة التي تتيحها الوزارة أمام الممرضة السعودية من أجل إكمال الدراسة بتفرغ كامل أو الالتحاق بالدورات التدريبية على رأس العمل وهي إلزامية بعكس الدراسة وذلك من أجل التطوير المهني، إلا أن المشكلة كما تقول تكمن في عدم وجود برامج تجسير في الجامعات عدا جامعة الملك سعود التي لا يمكنها استيعاب جميع المتقدمات من مختلف الجهات، مؤكده أن الحاجة ما زالت ماسة إلى الأجنبية ولم نصل لتغطية الاحتياج، والمشكلة بالنسبة إلى السعودية هي المناوبات الليلية وهو ما تهرب منه في هذه المهنة، وترى أهمية فتح مزيد من التخصص في مجال التمريض وتخفيف الشروط وخصوصا العمر بالنسبة إلى الفتيات الراغبات في الالتحاق بالبرنامج وعدم إيقاف القبول في وقت مبكر.

عقبات رخصة مزاولة المهنة

بدورها، عزت عائشة الدوسري الممرضة في أحد المستشفيات أن موقف الممرضة أريج مبعث للفخر لكل مهنية في المجال، وأن ذلك يدل على مستوى التأهيل والتدريب الذي تحظى به الدارسة في الكليات والجامعات، والنقلة العلمية التي يتميز بها برنامج التمريض، مستغربة عدم وجود تخصصات تمريض بينما توجد في المحافظات التابعة للمدن الكبيرة، بالرغم من الحاجة الماسة في سوق العمل لهذا المجال، إلا أن الالتحاق بالبرنامج لا يزال محفوفا بشروط لا تتيح الفرصة للراغبات الالتحاق به، إضافة إلى أن برنامج التجسير يلزم اشتراطات تحد من فرص الالتحاق به من قبل الممرضات الراغبات اكمال الدراسة العليا.

وأضافت الدوسري أنه مع ما تواجهه الممرضة السعودية من عقبات ربط الحصول على رخصة مزاولة المهنة باجتياز الاختبارات المخصصة، حيث يصعب على كثيرات اجتيازه بينما سابقاً كان الحصول على الرخصة مرتبطا بالأداء المهني طوال سنوات الخدمة، ولم يكن هناك اختبار ولا تقويم أداء، مشيرة إلى أن أكثر من يحصلن على شهادة الدراسات العليا والدكتوراه يتهربن من المهنة إلى العمل الإداري في الوزارة، مشتكية من قلة أعداد كادر التمريض النسائي بما يشكل ضغطا على الممرضة، كما أن عدم وجود مرونة وتدوير للسلطة يفقد الممرضة الحماس والحق في الطموح وتحسين المستوى الوظيفي إلا بعد تقاعد أصحاب المناصب.

تتحمل أعباء فوق طاقتها

الممرضة ريم المتفرغة حالياً لإكمال دراسة البكالريوس ترى أن الممرضة تتحمل من أعباء العمل فوق طاقتها، وأنه من الإجحاف مقارنتها بالأجنبية التي تقتصر مسؤوليتها على العمل، بينما السعودية لديها ارتباطات أسرية واجتماعية معقدة أحياناً لا يمكن تجاهلها، في مقابل عدم توفير حضانات لأطفال الموظفات، وخاصة الممرضة التي تعاني بسبب المناوبات الليلية، وما يترتب عليها من ضغوط أسرية، ما قد يؤثر في آدائها الوظيفي وكذلك الغياب.

وأضافت أن ما تعاني منه بعض الممرضات في بعض المستشفيات الحكومية عدم توافر أماكن خاصة بهن في مقر العمل، حتى إذا ما أرادت الممرضة الأكل أو شرب الشاي وقت الاستراحة نضطر إلى ارتياد بعض غرف المرضى الفارغة أو غرف الغيارات والآلات.

وتصر ريم على مناشدة الإدارات بالمطالبة بحقوق الممرضة السعودية في توفير حضانات في العمل، وحمايتهن من الاعتداء اللفظي من بعض المرضى أو مرافقيهم، وصرف بدل عدوى كما هو متعارف عليه في كثير من الدول، والتزام صرف بدل المناوبات.