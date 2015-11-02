محافظ دومة الجندل يؤكد على اتخاذ الإجراءات للحد من التعديات

‏عقد محافظ دومة الجندل د. طلال بن مشل التمياط بمكتبه اجتماعا بمدير فرع الزراعة م. متعب العكوف، ورئيس البلدية فهد المشعان ورئيس وأعضاء لجنة التعديات بالمحافظة.

وقد تم مناقشة بعض أعمال لجنة التعديات وسير العمل والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من التعديات ومتابعتها أولا بأول حسب توجيهات سمو أمير المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع حث محافظ دومة الجندل رئيس وأعضاء لجنة التعديات ببذل قصارى الجهد للمحافظة على الأراضي العامة وعدم السماح بالتعدي عليها مهما كانت صفته ولن يسمح بالتهاون في هذا الأمر.