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جامعة أميركية تحتضن معرضاً معاصراً عن «هوية المرأة السعودية»

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جامعة أميركية تحتضن معرضاً معاصراً عن «هوية المرأة السعودية» جامعة أميركية تحتضن معرضاً معاصراً عن «هوية المرأة السعودية»

    أقامت طالبة سعودية معرضاً خاصاً في جامعة ميزوري كانسس سيتي الأميركية، عنوانه "هوية المرأة ".

الطالبة فوزية الثبيتي تقول إن الهدف هو توضيح الصورة الواقعية لحياة المرأة السعودية بأسلوب فني معاصر، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار الخاطئة والمحصورة في ثقافة محددة، بالإضافة الى توثيق التغيرات التي ساهمت في تطوير هوية المرأة من خلال دعم القيادة الكريمة لها بما يتلاءم مع مكانتها وحجم إسهامها في بناء المجتمع بأسلوب فني معاصر. وذكرت أن فكرة المعرض تتشخص في التصوير البصري لهوية المرأة السعودية، وأهم العوامل التي ساهمت في تشكيلها كالدين والقانون والمجتمع. وتضمن المعرض سلسلة من تصاميم الجرافيك المطبوعة، والتي تحتوي على الجانب السلبي في حياة المرأة وما تواجهه من قيود وتناقضات، وكذلك الجانب الإيجابي من تحديات وإنجازات عبر التطرق لعدة قضايا؛ تبين مدى اختلاف الثقافات في المجتمع السعودي.

واستخدمت فوزية تقنيات التصميم البصري الرقمي في تصميم اعمال المشروع، وتركزت تلك التقنيات على استخدام فن الطباعة والخط العربي ليعكس ما يحمله من قيم جمالية للعالم الغربي، بالإضافة الى صور فوتوغرافية تعكس واقع المرأة في الوقت الحالي.

2- رائدات سعوديات يُحتفى بهن في المعرض

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