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«مدينة الملك سعود الطبية» تحتفل بفعالية اليوم العالمي للسرطان

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«مدينة الملك سعود الطبية» تحتفل بفعالية اليوم العالمي للسرطان «مدينة الملك سعود الطبية» تحتفل بفعالية اليوم العالمي للسرطان

    نظمَت مدينة الملك سعود الطبية فعالية اليوم العالمي للسرطان، بالتعاون مع برنامج مكافحة السرطان بوزارة الصحة، وشملت الفعالية معرضا مكونا من 9 أركان.

وافتتح المعرض المدير التنفيذي المشارك للخدمات الصحية بالمدينة الدكتور عبدالعزيز المسبحي، الذي أكد بدوره على أهمية إقامة الفعاليات التوعوية، والاجتماعية، مشيراً إلى ان المدينة تحرص على إقامة الفعاليات التي تفيد المجتمع بشكل عام، والمريض بشكل خاص.

إلى ذلك، ذكر مدير برنامج مكافحة السرطان بوزارة الصحة الدكتور فهد العمري بأن البرنامج فحص أكثر من 30 ألف سيدة، في إطار الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مبيناً بأنه من بين تلك الأرقام تبين إصابة 100 امرأة بسرطان الثدي.

وأضاف د. العمري بأن الكشف المبكر يساعد على الشفاء بنسبة كبيرة، خصوصاً سرطان الثدي فإنه يزيد نسبة الشفاء إلى أكثر من 95%.

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