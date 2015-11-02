«الطب الشرعي» يستقبل 924 حالة وفاة في قضايا جنائية خلال عام

استقبلت إدارة الطب الشرعي في الرياض 924 حالة طب شرعي خلال العام الماضي، منهم 443 سعودياً.

وقال د. عبدالرحمن المالكي مساعد المشرف على إدارة الطب الشرعي للشؤون الإدارية والمالية، إن الحالات تشتمل الوفيات الطبية الشرعية الجنائية أو المشتبه بها جنائياً من جهات التحقيق والادعاء العام وحالات أحياء طبية شرعية مثل حالات الاشتباه بالاغتصاب وحالات العنف الجسدي ضد النساء والأطفال.

وبيّن أن الإدارة تسعى ضمن تطلعاتها المستقبلية إلى إنشاء مركز الطب الشرعي وثلاجة الكوارث المرجعي بمنطقة الرياض ليستطيع بموجبه تقديم خدماته على مستوى منطقة الرياض وكذلك تطوير عمل الطب الشرعي علميا وعمليا بما يتماشى مع المستويات العالمية الحالية والمستقبلية مع ضمان مستوى أدائها من خلال تطبيق نظم الجودة توفيرا للوقت والجهد.

وأضاف أن "المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بالرياض خلال العام الماضي حققت نتائج وجودة عالية.

وقال المالكي إن إدارة الطب الشرعي بالرياض تعمل على التقييم الفني والإداري المستمر وذلك من أجل تطوير الطب الشرعي ليصبح أكثر دقة وقال لقد شهد الطب الشرعي مع الإدارة الجديد ممثلة في الدكتور خالد بن محمد جابر مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي بوزارة الصحة تطوراً ملحوظاً واهتماماً واضحاً أسهم في النهوض بواقعه والارتقاء بمستواه.

وأشار إلى أن "الإدارة لديها طموحات ورؤى مستقبلية تجاه تطوير الخدمات المقدمة بشكل يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية وينسجم مع رؤية وزارة الصحة في أن يكون الطب الشرعي من أفضل المراكز الطبية الشرعية".

وذكر أن خطة الإدارة التشغيلية اشتملت على استحداث أول قسم للأشعة يتضمن إدخال خدمة الشعاع المقطعي في المركز مبيناً أن الجهاز الجديد يعد من التقنيات الحديثة ذات القدرة العالية ولما لهذا التطور الذي يعتبر الأول من نوعه في الطب الشرعي على مستوى المملكة لما يوفره من دقة في النتائج وسرعة في الإنجاز ووفرة في الزمن لاسيما في حالات الكوارث -لا قدر الله-.