شاب سعودي يتحدث في مؤتمر طبي عالمي بدبي

في أحدث الانجازات السعودية التي يحققها شباب الوطن قبل مؤتمر تجميل الوجه والاسنان المقام في دبي الملصق العلمي للدكتور السعودي الشاب في مجال الاسنان فواز بن ظافر آل وزن الشهري ، كما اختير ليكون ضمن المتحدثين في المؤتمر ضمن الملصقات العلمية.

وفواز الشهري من الأطباء الشباب الطموحين، ويبلغ من العمر 27 عام، وتخرج طبيبا قبل عامين، ويعمل حاليا في وزارة الصحة، و شارك في العديد من المؤتمرات والمحاضرات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو عضو في الجمعية السعودية لطب الأسنان منذ عام 2010 ، ومهتم في تطوير طب الأسنان التجميلي، ويسعى لإكمال الدراسات العليا في المستقبل القريب للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص.

ويؤكد د. الشهري ان شغفه لتحقيق الكمال في تخصصه جعله يحب تخصص طب الأسنان التجميلي، وعندما يرى السعادة والرضا الكامل في وجوه المرضى عند الانتهاء من العلاج يمثل دافعا له على ان يستمر في تعميق وتطوير معرفته وقدراته، لخدمة المملكة مؤكدا أن له بحثا نشر في مجلة صحة الفم الدولية.