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فوائد الزبادى ماتتعدش.. كوب قبل النوم يقاوم سرطان القولون وارتفاع الضغط

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فوائد الزبادى ماتتعدش.. كوب قبل النوم يقاوم سرطان القولون وارتفاع الضغط فوائد الزبادى ماتتعدش.. كوب قبل النوم يقاوم سرطان القولون وارتفاع الضغط
الزبادى من أهم الأطعمة التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهو يتميز بلونه الأبيض الناصع وطعمه اللاذع المميز، كما أنه يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة.

الزبادى يحتوى على عناصر غذائية كثيرة
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فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الزبادى من أهم العناصر الغذائية التى ينصح جميع أطباء التغذية بتناوله وذلك للحفاظ على الصحة العامة للجسم.

الزبادى يحتوى على الكالسيوم والبوتاسيوم
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ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الزبادى يحتوى على العديد من العناصر الغذائية، أهمها الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د، أ، و، ب، ولذا فهو مفيد جدا للصحة العامة.

فوائد الزبادى
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ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد التى يحصل عليها جسم الإنسان بعد تناوله للزبادى، أهمها:
>1- يسهل عملية الهضم ويحد من الإصابة بعسر الهضم، ولذا فتناوله يحد من الإصابة بالإمساك أو الإسهال أو ألم المعدة.

2- يقوى الجهاز المناعى للجسم، ويعزز وظيفة الأمعاء ويقوى الجهاز الهضمى بشكل واضح ومؤثر.

3- لمرضى الضغط المرتفع، عليكم تناول كوب من الزبادى يوميا، فهو ينظم نسبة الضغط ويحد من ارتفاعه.

4- يحتوى على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التى تساعد على زيادة نسبة حرق فى الجسم فيخلصك من الوزن الزائد.

5- لمرضى الكولسترول، تناول الزبادى ينظم نسبته فى الدم، ويحد من ارتفاعه.

6- يقلل فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كالسكر والقلب والأوعية الدموية.

7- يحد من الإصابة بسرطان القولون، وذلك يرجع إلى أن الزبادى يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يحد من الأحماض الصفراوية المنتجة للسرطان.

8- يرجع احتواؤه على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د، إلى أنه يعد عاملا قويا فى التخلص والقضاء على ضعف العظام، ويساهم فى تقويتها.

وأخيرا ينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تناول كوب من الزبادى يوميا قبل النوم للحصول على فوائده.

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مصر 365

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