د.محمود غلاب: مفهوم الفراغ يجب أن ينتهى نفسيا فى عقل المصريين

أكد الدكتور محمود غلاب أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة أن هناك وهما اعتاد المصريين على تنفيذه فى أوقات كثيرة، وهو مفهوم "الفراغ " أو اللاعمل أو اللافعل، وكلها مسميات لوهم نفسى كونه وعاشه المصريون، فالكثير من المصريين يتحدثون عن وقت الفراغ الذى يجب ألا يفعل فيه الإنسان أى فعل غير الفراغ.

وأضاف الدكتور محمود أن المشكلة تكمن فى مفهوم الإنسان المصرى عن الفراغ أو وقت الفراغ هو وقت لا يجب القيام فيه بأى فعل أيا كان، فالفراغ بالنسبة له لا يتضمن أى فعل حركى أو عضلى أو عقلى، وهو ما يهدر هذا الوقت بشكل كامل دون أن يشعر الإنسان بأى ندم على هذا الفعل، ويصبح بالتالى وبالتدريج الأمر يصبح نفسيا جزء من الشخصية، وهو ما أصبحت عليه بالفعل الشخصية المصرية.

لا يوجد مفهوم فى الحياة يقضى بأن هناك وقت فراغ فى حياة الإنسان، وهذا المفهوم عالمى، فالإنسان منشغل دوما بأمر ما بفعل ما حركى أو عضلى أو عقلى أو خطة يضعها لوقت الإجازة من العمل مثلا، أو أهداف يجب أن يحققها فى هذه الفترة، أو يقضى الواجبات الملقاة على عاتقه أو حتى فى الترفيه والاستمتاع، فالإنسان فى العالم نشأ نفسيا مدربا على عدم إهدار الوقت، وأن يستفيد به فى أى شىء لينمى نفسه، وفى النهاية هو المستفيد أيضا.