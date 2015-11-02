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مصرع شاب فى اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

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مصرع شاب فى اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط مصرع شاب فى اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط
لقى شاب مصرعه بعد إصابته بطلق نارى طائش إثر اشتباكات بالأسلحة النارية بين قريتين بأسيوط.

وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من رئيس مباحث القوصية، يفيد مصرع حمادة عبد المنعم، 18 سنة، من قرية الحبالصة دائرة المركز، من عائلة "القلايعة"، متأثرًا بإصابته بطلق نارى طائش، أثناء مطاردة مجموعة من الشباب لأحد الأشخاص بعد استيلائه على "توك توك".

وأثناء المطاردة أصابته رصاصة طائشة عن طريق الخطأ، ولقى على إثرها مصرعه فى الحال. وتم نقل المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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مصر 365