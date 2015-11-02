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إخماد حريق نشب فى غرفة تحكم القمر الصناعى بـ"المعادى"

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إخماد حريق نشب فى غرفة تحكم القمر الصناعى بـ"المعادى" إخماد حريق نشب فى غرفة تحكم القمر الصناعى بـ"المعادى"
نجح رجال الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى شب داخل غرفة تحكم القمر الصناعى بشارع اللاسلكى بالمعادى، وتم منع امتدادها لباقى أجزاء الغرف الأخرى، حيث تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائى بالغرفة .

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء جمال حلاوة، مدير الإدارة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بإحدى غرف التحكم بالقمر الصناعى بالمعادى، وعلى الفورانتقلت 5 سيارات إطفاء إلى المكان لإخماد الحريق وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بالمكان لتسهيل عملية الإطفاء.

اشتعال النيران بغرفة تحكم القمر الصناعى بشارع اللاسلكى فى المعادى

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