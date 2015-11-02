ضبط 15 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة 5 متهمين فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 15 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص وعدد من الطلقات النارية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت " 3 بندقية آلية – 3 بندقية خرطوش - 9 فرد محلى الصنع – 296 طلقة متنوعة"، بحوزة 5 متهمين بالمنيا.

كمت تم ضبط كل من "محمد . ر . ع" 18 سنة فلاح، ومقيم بمركز ملوى، وبحوزته 10 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 300 جرام، و"علاء . م . أ" 33 سنة عاطل، ومقيم ببندر المنيا وبحوزته 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن 300 جرام.

كما تمكنت الحملة التي شنتها مديرية الأمن من تنفيذ 305 حكم قضائى، من بينهم القبض على 86 هاربين، حيث شملت "2 جنايات – 74 حبس جزئى- 10 حبس مستأنف – 171 غرامات جزئية - 4 غرامات مستأنفة – 45 مخالفات– و9380 محصلات مالية".