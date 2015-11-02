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تشريح ودفن جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها بالصف

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تشريح ودفن جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها بالصف تشريح ودفن جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها بالصف
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة، بدفن وتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بإحدى قرى مركز الصف، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى حول الوفاة وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد محمود شوقى، مأمور قسم شرطة الصف، يفيد بمقتل ربة منزل داخل شقتها بعد أن اقتحم زوجها المنزل من العمارة المجاورة لمنزله، فوجد جثة الزوجة ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات وآثار كدمات بمناطق مختلفة بالجسم.
>وانتقل العميد عبد الحكيم سعد، مفتش القطاع، والمقدم محمد عبد الشكور، رئيس المباحث، إلى محل البلاغ، وبمناقشة زوج المجنى عليه، أكد أنه يعمل نجارًا ويعود للمنزل فى أوقات متأخرة وأنه طرق باب زوجته فلم ترد فاقتحم المنزل من شقة جاره ووجدها غارقة فى دمائها ويوجد آثار تعدٍ عليها.

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مصر 365