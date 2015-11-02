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حبس عاطلين سرقا "توك توك" من صاحبه بالإكراه فى الأميرية

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حبس عاطلين سرقا "توك توك" من صاحبه بالإكراه فى الأميرية حبس عاطلين سرقا "توك توك" من صاحبه بالإكراه فى الأميرية
أمرت نيابة الأميرية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة "توك توك" بالإكراه من قائده تحت تهديد الأسلحة النارية، وتم ضبط المتهمين بحوزتهما السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية، بشارع المصانع لتفقد الحالة الأمنية، حيث تمكنت القوات من ضبط كل من "عبد العظيم ع ع" 18 سنة، عاطل، و"زكريا أ خ" 18 سنة، عاطل، وبحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12مم، و3 طلقات من ذات العيار أثناء شروعهما فى سرقة دراجة بخارية "توك توك" كرها عن قائدها "محمد ع م" 19 سنة سائق، تحت تهديد السلاح النارى المضبوط بحوزتهما.

وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بالشروع فى سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح المضبوط بحوزتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365