' حظر ظهور مرتضى منصور إعلاميا ورفع الأمر إلى رئاسة الجمهورية '

قررت غرفة صناعة الإعلام المصري حظر ظهور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على كافة قنوات الأعضاء في الغرفة.

ونشرت غرفة صناعة الإعلام بيانا صحفيا يتضمن قرارات الجمعية العمومية لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع.

وجاءت قرارات غرفة صناعة الإعلام على النحو التالي حسبما نشرتها وكالة أنباء أونا:

(1) حظر ظهور مرتضى منصور على كافة قنوات الأعضاء في الغرفة أو إذاعة ونشر أي أخبار يكون طرفا فيها.

(2) مقاطعة التغطية الإعلامية لأي مؤتمرات صحفية ينظمها أو يشارك بها أو يتواجد فيها مرتضى منصور.

(3) التضامن من قنوات CBC وغيرها من القنوات الفضائية داخل أو خارج غرفة صناعة الإعلام بشأن أي إجراءات قضائية يتم أتخذها ضد مرتضى منصور.

(4) رفع قرارات غرفة صناعة الإعلام إلى كلا من رئاسة الجمهورية والنائب العام ورئاسة مجلس الوزراء ووزراء الشباب والرياضة والعدل والداخلية واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمنطقة الإعلامية الحرة كافة القنوات الفضائية المصرية ومجلس نقابة الصحفيين رؤساء تحرير الصحف المصرية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد دخل في مناوشات مؤخرا مع قناة CBC والعاملين بها.