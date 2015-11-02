صورة في الجول - فريق الأسبوع الثالث.. سيطرة الأجانب

يستعرض FilGoal.com صورة فريق الأسبوع الثالث من الدوري المصري.

وانتهت مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري ومع تلاحم المباريات استمرت الإثارة في الدوري المصري.

جولة انطلقت يوم السبت بفوز وادي دجلة على غزل المحلة بهدفين مقابل لاشيء. قبل أن يفوز إنبي على المصري 2-1.

وتعادل الاتحاد أمام المقاولون بهدف لكل فريق. وواصل سموحة نزيف النقاط أمام مصر المقاصة بعد هزيمة الفريق الساحلي بهدفين دون رد. هزيمة تسببت في رحيل محمد يوسف.

وأختتم الزمالك مباريات يوم السبت بفوزه على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.

وافتتح طلائع الجيش مباريات يوم الأحد بالتعادل أمام أسوان بهدف لكل فريق، نفس نتيجة مباراة اتحاد الشرطة وحرس الحدود.

وفاز الأهلي على بتروجيت بهدف قاتل في دقيقته المفضلة +90 ليواصل التفوق التاريخي الذي دام لـ15 مباراة جمعت بين الفريقين، واختتمت الجولة بمباراة الإسماعيلي والداخلية والتي فاز بها الأخير ليشارك الأحمر صدارة الدوري المصري.

ويستعرض FilGoal.com أفضل لاعبي الجولة والتي تألق بها الأجانب:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي (الداخلية).

الدفاع: محمد عادل جمعة (الزمالك) - أحمد حجازي (الأهلي) - صلاح سليمان (إنبي) - عمر جابر (الزمالك).

الوسط: محمود عبد المنعم كهربا (الزمالك) - لاما كولين (المصري) - إسلام فؤاد (المقاولون العرب).

الهجوم: سيريل بيالا (الداخلية) - نانا بوكو (مصر المقاصة) - ستانلي (وادي دجلة)