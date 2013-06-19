الدكتور محمد المنيسى: شرب المياه أهم من تناول الطعام

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية، أن الاهتمام بالمياه أهم من الاهتمام بالطعام، فالمياه ونظافتها والتخلص من العناصر المضافة إليها والتى تضر كثيرا الجسم وأعضاءه وتضر صحته كثيرا وتصبح سببا لأكثر من مرض يصيبه.

وأضاف الدكتور محمد أن مكونات المياه هامة لجسم الإنسان، ولكن الإضافات والمواد التى تضاف إليها تحمل أكبر ضرر للأسنان، وعليه أن يتغلب على هذه المشكلة، ويتعامل معها ويتخلص من هذه العناصر قدر الإمكان، فاستخدام تقطير المياه أو الفلاتر هو من الأدوات الهامة التى يمكن أن تكافح مثل هذه المشكلة.

كذلك أكدت الكثير من التجارب على نطاق واسع أن المياه إذا تركتها تزل بشكل بسيط من مكانها وأن تملأ الزجاجات مثلا، يجب أن يكون بشكل هادئ وبسرسوب بسيط جدا، وهو ما يجعل هذه المواد الضارة لا تسقط جميعها.

كما يساعد على تخفيض كميتها وقوه اندفاعها مع المياه المندفعة المفتوحة على أقصى درجة.

كذلك الاهتمام بغلى المياه جيدا قبل صنع أى نوع من المشروبات الساخنة مهم جدا، ويجب اتباعه بشكل سليم حتى يقل الضرر على الأقل من كمية المياه المحملة بالعناصر المضرة بالجسم خلال اليوم، وذلك بإسقاط هذا الضرر من المياه التى نقوم بغليها على درجة غليان عالية حتى نتخلص من عناصرها المؤذية، ونعنى منها المشروبات الساخنة، ولذا فالاهتمام بالمياه ونظافتها أهم من الطعام، لأن الأطعمة يمكن تخير الصحى منها ولكن المياه نوع واحد.