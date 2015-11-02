بالفيديو - الذهب لا يصدأ .. ملخص لمسات شيكابالا مع الإسماعيلي ضد الداخلية

رغم انقطاعه عن الكرة لشهور ورغم عدم اكتمال لياقته إلا أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الإسماعيلي أظهر مهاراته في لقاء الفريق ضد الداخلية.

المباراة كانت الثانية لشيكابالا بقميص الإسماعيلي بعد مباراة الانتاج الحربي في الجولة الأولى من المسابقة.

شيكابالا بدأ مباراة الداخلية التي خسرها فريقه 1-0 على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل الملعب في بداية الشوط الثاني.

وكاد لاعب الزمالك المعار أن يسجل هدفا في الدقيقة الأخيرة لولا أن الكرة ارتطمت في يد رشاد فاروق مدافع الداخلية ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء.

شاهد ملخص لمسات شيكابالا أمام الداخلية